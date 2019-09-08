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О важных событиях недели смотрите в "Главном эфире"
Дух праздника буквально в воздухе и поздравления на разных языках. Это "Главный эфир". И начать программу не в Бресте было бы неправильно. Городов с такой богатой историей не так уж много в Европе. И тысяча лет - миллениум - юбилей не просто солидный.
Город на пересечении восточных и западных дорог с типично белорусским характером. Именно так сегодня можно сказать о Бресте. Он не только первым давал отпор врагам, но и само слово "впервые" здесь прижилось исторически. Так, именно в городе над Бугом появились первыми в Беларуси водопровод и башенные часы. А еще - Магдебургское право. А в новейшей истории отрыли первую СЭЗ. На днях - и самую большую школу в области.
О том, с чем город-герой подошел к своему 100-летнему дню рождения, мы расскажем в репортажах "Главного эфира". За последние три дня мы насобирали серию ярких эксклюзивов - почти нон-стоп работала в прямом эфире наша выездная студия, вышло четыре информационных канала.
Но начнем программу все же с главного, что дает возможность стабильно развиваться и процветать таким городам, как Брест. Это - безопасность. Минск на неделе принял экспертов из разных уголков планеты. Цитаты из белорусской столицы также разлетелись по миру. Ведь говорили об инновациях в борьбе терроризмом, и Беларусь озвучила свою позицию, инициативы. Для чего нужен пояс цифровой добрососедства -в горячих репортажах нашей программы.
С вами Сергей Гусаченко и Ольга Макей. Смотрите в "Главном эфире".
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