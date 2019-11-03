О важных событиях недели смотрите в "Главном эфире"

отмечают в первое воскресенье ноября. А "Главный эфир" каждую неделю летает маршрутами основных новостей без отложенных рейсов. Спасибо, что выбрали нашу телекомпанию.

Быть на высоте - особенно в авиации - задача не из легких. Сфера требовательная и высокотехнологичная. Здесь нужны лучшие из лучших и все самое современное. Точность и комфорт белорусской авиации - это визитная карточка страны.

Воздушная гавань принимает 4,5 млн пассажиров в год и доступна для всех типов самолетов. А летное пространство используют лайнеры сотни стран - больше половины мира. Чем не знак качества?

Пилоты говорят:

"Некрасиво - не полетит!"

В этом смысле у белорусской авиации все хорошо. Во всем красота и порядок.

Вы замечали, что еда на борту самолета кажется немного непривычной? Дело в том, что во время полета чувствительность вкусовых рецепторов может меняться. А значит, и восприятие пищи. Но это эффект временный и безопасный.

Гораздо

Чтобы столкнуться с ним, совсем не нужно покупать билет в другую страну. Он, скорее всего, найдет вас сам и незаметно опустит на самое дно дезинформации. А посеянные в мозг заблуждения сбросить сложнее, чем лишние килограммы.