О влиянии культуры на политику расскажем в понедельник в "Понятной политике"

Во время выборов в США всегда используется много музыки, сериалов и фильмов. А в целом как искусство работает на политику? Как сериал помог Зеленскому стать президентом, а песня "Ветер перемен" послужила развалу СССР?



Война во Вьетнаме, песни протестов и фильмы, уничтожающие политиков. О влиянии культуры на политику расскажем в этот понедельник после "Панорамы" в "Понятной политике".