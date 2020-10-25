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О влиянии культуры на политику расскажем в понедельник в "Понятной политике"
Во время выборов в США всегда используется много музыки, сериалов и фильмов. А в целом как искусство работает на политику? Как сериал помог Зеленскому стать президентом, а песня "Ветер перемен" послужила развалу СССР?
Война во Вьетнаме, песни протестов и фильмы, уничтожающие политиков. О влиянии культуры на политику расскажем в этот понедельник после "Панорамы" в "Понятной политике".
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