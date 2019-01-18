Областной этап республиканских соревнований по биатлону "Снежный снайпер" прошел в Гомеле

Областной этап республиканских соревнований среди детей и подростков по биатлону "Снежный снайпер" на призы Президентского спортивного клуба прошел в Гомеле. За право представить регион в республиканском финале три дня боролись более 300 школьников со всего региона. Первыми на старт вышли самые маленькие - возраст спортсменов 10-12 лет. Они прошли три круга по 600 метров с двумя огневыми рубежами.