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Оборона Отечества - главная тема! Подробно об этом - в "Главном эфире"
Новинка, которая прозвучала на весь мир, и гордость военно-промышленного комплекса Беларуси. Именно здесь, на заводе колесных тягачей, ставят на ноги, точнее, на шасси "Полонезы". Реактивная система залпового огня уже успела "пошуметь" и на международных выставках, и себя показать в условиях, максимально приближенных к боевым. Этот же конвейер "обувает" "Шершня" и "Грозу". Первый комплекс - противотанковый, второй - выводит из строя беспилотники. Эти и другие лучшие образцы военной техники на неделе показали Президенту страны. Скоро и мы подробно об этом расскажем в "Главном эфире".
А что бы ни говорили сторонники фатализма и теорий вселенского заговора, в близкий масштабный военный конфликт как-то не верится. Именно поэтому главные мировые игроки в холодную (и не очень) войну делают ставку на высокоточное, интеллектуальное оружие. Отсюда и ориентация военного заказа на высокие технологии. Узнаем сегодня в программе, чего мы, белорусы, мирные люди, стоим на этой мировой арене силы.
Вот уж и правда, чего будут стоить тысячи слов, когда важна будет крепость руки? Боевая цитата из классики рок-музыки, с которой многие познакомились во внеклассное время. А у нас сейчас будет классный час, точнее, целый день. Сегодня в Беларуси отмечают теплый и трогательный праздник - День учителя.
Ведь наши нынешние инженеры, защитники Отечества, педагоги и спортсмены - это бывшие простые школьники. И за нашу нынешнюю и будущую гордость, безопасность и спокойствие скажем спасибо вам, учителя. Кстати, не самым обычным сюжетом, так что, не пропустите!
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