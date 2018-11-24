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Обратная связь "Новостей региона"

Сообщить о важном событии вашего региона можете и вы! Что интересного происходит, что самое актуальное - давайте обсудим по телефону в Минске 369 81 00! В течение часа после эфира работает наша обратная связь.

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