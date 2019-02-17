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Общение президентов с журналистами. Александр Лукашенко о суверенитете

Общениепрезидентов с журналистами. Представители российских СМИ решили "размять" вопросы, которые присутствуют на информационном поле исключительно на уровне слухов.

Белорусский суверенитет в контексте интеграции. Эту тему усердно обсуждают в основном по интернет-пространству последние несколько месяцев. И вот, поддавшись соблазну, один из журналистов задает вопрос президентам. На что Александр Лукашенко риторически замечает: "А вы сами готовы сегодня поступиться или торговаться суверенитетом?" Давайте послушаем, что еще сказал белорусский лидер.

Не обошли вниманием и международные аспекты. Александр Лукашенко отметил то, как важно сейчас быть в курсе актуальной мировой повестки. Президент Беларуси в Сочи встретился и с лидерами Турции и Ирана. До этого Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган и Хасан Роухани в рамках трехстороннего саммита рассмотрели вопросы, касающиеся ситуации в Сирии.

Беларусь, сама имея статус миротворческой площадки, всегда выступала с четкой позицией - о необходимости скорейшего урегулирования локальных конфликтов на планете и противодействия терроризму.

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