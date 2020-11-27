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Около 55 кг икры рыб осетровых пород намеревалась незаконно переместить в Россию белорусская фирма
Таможенникам был предъявлен документ, что в машине перевозчика товар, не пригодный в пищу. Тем не менее, оказалось, что бумаги поддельные. Эксперты таможенной лаборатории установил, что икра - надлежащего качества. Кроме того, у водителя авто отсутствовали все необходимые документы на товар. По данному факту Могилевской таможней начат административный процесс. По предварительной оценке стоимость партии икры составила 65,5 тыс. белорусских рублей.
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