Около трех тысяч участников собрала в Минске XIII летняя международная Сбербанкиада

Сотрудники Сбербанка на неделе продемонстрировали настоящий пример сплоченности и дружбы. Около трех тысяч спортсменов-любителей из Беларуси, России и других стран приняли участие в XIII летней международной Сбербанкиаде. Турнир проходит раз в два года, а местом его проведения выбираются арены исключительно мирового класса. Например, соревнования принимал и олимпийский Сочи.



В этом году у организаторов даже не было сомнения: площадкой состязаний стали арены, на которых меньше месяца назад боролись за медали II Европейских игр. К слову, жили все участники турнира в деревне спортсменов. Стоит отметить и успех белорусской команды, которая стала лучшей среди дочерних представительств Сбербанка.



