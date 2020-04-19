ООН запускает кампанию против дезинформации о коронавирусе

Как говорится в заявлении генерального секретаря организации Антониу Гутерриша, во время, когда мир борется с самым сложным кризисом после Второй мировой войны, наблюдается еще одна опасная эпидемия дезинформации. По его словам, в Сети активно распространяются вредные для здоровья советы, а эфир наполняет ложь.