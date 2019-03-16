Ее имя стало брендом Полоцка. Органистка Софийского собора Ксения Погорелая удостоена звания заслуженной артистки Беларуси. Более тридцати лет назад выпускница Московской консерватории приехала в древний город и стала частью его культурной жизни. Именно ей принадлежит идея проведения в Полоцке фестиваля органной музыки - в прошлом году состоялся 23-й, а на воскресные концерты органистки Софийского собора приезжают из разных уголков Беларуси.

Ольга Масловская встретилась с заслуженной артисткой Беларуси Ксенией Погорелой. Величественный звук полоцкого органа. Трудно представить, что за мануалом - именно так называют клавиатуру этого музыкального инструмента - женщина. Еще в студенчестве Ксения Погорелая увлеклась органной музыкой - произведения Баха, записанные на грампластинках, звучали для нее мощно и понятно. Поэтому в Московской консерватории она выбрала класс органа.

В город на Двине приехала по приглашению. Сказали: в Полоцке есть орган, которому нужен заботливый хозяин. Первая встреча музыканта и инструмента произошла более тридцати лет назад. Артистку пленили его звучание и красота концертного зала. С тех пор каждое воскресенье - в Софии концерт органной музыки.

Инструмент находится ближе к сводам собора, а потому каждая репетиция или концерт начинаются с преодоления вот такой крутой лестницы. Полоцкий орган строили специально для этого зала. Элементы габаритного музыкального инструмента занимают трехэтажную конструкцию. Уникальная акустика и благодарный слушатель. Когда Ксения Погорелая задумывала в Полоцке фестиваль органной музыки, она знала - проект будет успешным. За 23 года - столько уже существует это культурное явление - в концертном зале полоцкой Софии выступили музыканты из 25-ти стран мира.

В соборе рады и самым маленьким посетителям - здесь проходят музейно-педагогические занятия, во время которых школьники знакомятся с королем инструментов. Кстати, Ксения Погорелая - одаренный педагог. Преподавать начала в 16-летнем возрасте, и по сей день не оставляет эту достойную и благодарную работу.