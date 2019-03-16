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Органистка Софийского собора Ксения Погорелая удостоена звания заслуженной артистки Беларуси
Ее имя стало брендом Полоцка. Органистка Софийского собора Ксения Погорелая удостоена звания заслуженной артистки Беларуси. Более тридцати лет назад выпускница Московской консерватории приехала в древний город и стала частью его культурной жизни. Именно ей принадлежит идея проведения в Полоцке фестиваля органной музыки - в прошлом году состоялся 23-й, а на воскресные концерты органистки Софийского собора приезжают из разных уголков Беларуси.
Ольга Масловская встретилась с заслуженной артисткой Беларуси Ксенией Погорелой. Величественный звук полоцкого органа. Трудно представить, что за мануалом - именно так называют клавиатуру этого музыкального инструмента - женщина. Еще в студенчестве Ксения Погорелая увлеклась органной музыкой - произведения Баха, записанные на грампластинках, звучали для нее мощно и понятно. Поэтому в Московской консерватории она выбрала класс органа.
В город на Двине приехала по приглашению. Сказали: в Полоцке есть орган, которому нужен заботливый хозяин. Первая встреча музыканта и инструмента произошла более тридцати лет назад. Артистку пленили его звучание и красота концертного зала. С тех пор каждое воскресенье - в Софии концерт органной музыки.
Инструмент находится ближе к сводам собора, а потому каждая репетиция или концерт начинаются с преодоления вот такой крутой лестницы. Полоцкий орган строили специально для этого зала. Элементы габаритного музыкального инструмента занимают трехэтажную конструкцию. Уникальная акустика и благодарный слушатель. Когда Ксения Погорелая задумывала в Полоцке фестиваль органной музыки, она знала - проект будет успешным. За 23 года - столько уже существует это культурное явление - в концертном зале полоцкой Софии выступили музыканты из 25-ти стран мира.
В соборе рады и самым маленьким посетителям - здесь проходят музейно-педагогические занятия, во время которых школьники знакомятся с королем инструментов. Кстати, Ксения Погорелая - одаренный педагог. Преподавать начала в 16-летнем возрасте, и по сей день не оставляет эту достойную и благодарную работу.
Полочане отмечают: имя Ксении Погорелой стало брендом древнего города. Сама артистка благодарна судьбе за то, что связала жизнь с Полоцком: он стал не просто любимым городом, а местом, где исполняются мечты.
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