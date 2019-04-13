3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
Организации "Минскметрострой" исполнилось 40 лет
В Минске завершается проходка туннеля от станции "Вокзальная" до "Ковальской слободы". Благодаря комплексу "Алеся" расстояние длиной в 1 200 метров будет пройдено. На самих же объектах третьей линии метро продолжается благоустройство как под землей, так и на поверхности. Кроме того, монтируется и специальное электрооборудование.
Активно работают и на строительстве станции "Площадь Богушевича". Благоустройство территории возле театра музкомедии завершат в апреле. Первые четыре станции третьей линии метро планируют открыть для пассажиров в 2020 году.
Другие круглые цифры стимулируют подземных строителей и инженеров работать еще более плодотворно. В апреле организации "Минскметрострой" исполняется 40 лет.
Президент
Все
Лукашенко поздравил личный состав 38-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады с 45-летием
Лукашенко подписал указ о награждении Александры Пахмутовой орденом Дружбы народов
Подробности насыщенной недели Президента Беларуси в рубрике "Время Первого"
Лукашенко поздравил народную артистку СССР Александру Пахмутову с 95-летием
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов