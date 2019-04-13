Организации "Минскметрострой" исполнилось 40 лет

В Минске завершается проходка туннеля от станции "Вокзальная" до "Ковальской слободы". Благодаря комплексу "Алеся" расстояние длиной в 1 200 метров будет пройдено. На самих же объектах третьей линии метро продолжается благоустройство как под землей, так и на поверхности. Кроме того, монтируется и специальное электрооборудование.



Активно работают и на строительстве станции "Площадь Богушевича". Благоустройство территории возле театра музкомедии завершат в апреле. Первые четыре станции третьей линии метро планируют открыть для пассажиров в 2020 году.



Другие круглые цифры стимулируют подземных строителей и инженеров работать еще более плодотворно. В апреле организации "Минскметрострой" исполняется 40 лет.