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Орнат 16 века - сенсация в культурной дипломатии между Беларусью и Грецией
Настоящая сенсация в культурной дипломатии между Беларусью и Грецией. Теперь наша страна - обладатель итальянского орната, датируемого 16 веком. Церковных облачений с историей более чем в 500 лет белорусские историки не находили.
А здесь, несмотря на закрытые границы и бушующий COVID, неравнодушные люди лично стремятся делать подарки. Не секрет, что белорусская история всегда была в топе европейского андеграунда. Собственно, это скрупулезное отношение к традициям буквально сразили художницу из Греции Лизу Сотили.
Дар в баснословные тысячи евро - из ее личной коллекции. И пока наши искусствоведы сражаются за возвращение исконно белорусских ценностей, которые получили прописку за рубежом, наши музеи с помощью общения увеличивают свои фонды эксклюзивным антиквариатом.
Наша съемочная группа занялась целым расследованием, почему художница решила сделать такой дорогой подарок, за что сегодня так ценят старинные церковные облачения и зачем наш бренд - слуцкие пояса - раньше буквально прятали в таких орнатах? Подробности - у Лидии Заблоцкой.
Все внимание сейчас - новинке среди экспонатуры. Привлекли целый штаб искусствоведов и реставраторов Национального художественного. Цель - за 2 года досконально просканировать новое поступление. Увы, никакого паспорта к, пожалуй, главному церковному облачению не прилагалось. Первые орнаментальные аналогии провели за неделю. Точно установили дату производства: вторая половина 16 века.
Вникнем в терминологию. Орнат (или казула) - это праздничная одежда священника. Проассоциируете с украшенным плащом. Облачение имеет как минимум пять цветов. Каждый оттенок ткани, как правило, производства французской, итальянской или английской мануфактур - символизирует и трактует конкретное событие.
Орнат - куда больше, чем просто облачение. Несет в себе массу смыслов. Добавим к раритету еще и возраст - здесь и вырисовывается ценник нашего антиквариата - более чем в 100 тысяч евро. Такую стоимость называют и эксперты.
Художнице и скульптору - 87, путешествует по миру и презентует авторские работы в лучших арт-холлах. Так, недавно выставлялась и в нашем Министерстве иностранных дел. В перерыве между - для культурной подпитки - прогулялась по главной картинной галерее. Впечатлилась и заказала спецрейс из Греции с доставкой семейной реликвии.
Некоторые греческий подарок визуально приняли за знаменитый слуцкий пояс. Потому неспроста литургический символ разместят в постоянной экспозиции древнебелорусского искусства - будет под пристальным присмотром Радзивиллов. Кстати, именитые магнаты размещали на подобных облачениях свои родовые гербы. Из сотен сохранившихся тканых реликвий есть не менее дорогие эксклюзивы, чем итальянский орнат. По легенде, в 19 веке именно в орнатах прятали наш код нации - слуцкие пояса. Своеобразное спасение драгоценности. Правда, уже в ином качестве.
И пусть облачение с итальянскими корнями - без тайных вставок исконно белорусского плетения. Но все же такой дар, правда, уже в храм искусства - в разы увеличивает значимость драгоценного фонда. Кстати, на рынке - антиквариат - в топ-3 после нефти и газа.
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