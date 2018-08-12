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Орша - Барань - Болбасово. Развитие регионов на базовом уровне
На карте Беларуси не так давно появились сразу три, надеемся, знаковые точки. И все они в Оршанском регионе: Барань - Орша - Болбасово. Из этого небольшого участка земли должно вырасти нечто абсолютно новое. В первую очередь речь о качестве жизни.
В начале недели состоялось совещание у Президента, где говорили о развитии свободных экономических зон. Подробнее мы к нему еще вернемся, а пока обратим внимание только на один из ключевых его блоков. Развитие регионов на базовом уровне. Пример или "маяк" - тот самый "эталонный" треугольник Орша - Барань - Болбасово. Именно его Глава государства проинспектирует в ближайшее время.
Тут важно понимать, что визитная карточка делается не для показа на экспорт, а для себя. Чтобы доказать: мы можем сделать всю Беларусь настоящей открыткой. И здесь, как в учебнике, все начинается с одного примера, чтобы остальные сделали по образцу.
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