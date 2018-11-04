Основная группа Мюнхенской конференции по безопасности прошла в белорусской столице

Итак, сейчас подробно остановимся на "минском Мюнхене" - так коротко наши коллеги-журналисты прозвали встречу основной группы Мюнхенской конференции по безопасности в белорусской столице. Географически два города разделяет полторы тысячи километров, но в середине недели в дипломатическом и политическом смысле они вместе стали синонимами откровенного и доверительного разговора о судьбе нашего общего дома - Европы. И даже шире - судьбе Евразии и Евроатлантики. Высокое представительство России, США, ОБСЕ и еще двух десятков государств с двух континентов позволяет нам сделать такое обобщение.

Этой теме мы и посвятим большую часть нашей программы. Но, во-первых, давайте послушаем то, что сегодня сказал Президент. О безопасности сегодня говорили и в небольшом поселке Болбасово.

В общем, тема безопасности действительно важная. Если даже простые люди в глубинке так ей интересуются. Что уж говорить о журналистах. Сказать, что встреча в Минске вызвала резонанс в прессе, значит не сказать почти ничего. Минские диалоги процитировало большинство авторитетных редакций по всему миру. И это, несмотря на то, что большинство встреч прошли в формате "чатем хаус". Если просто, то непривычный для нашего слуха формат значит - "говори предельно откровенно, но не цитируй откровения других спикеров". Журналисты при этом приглашаются лишь на короткие вступительные слова политиков и экспертов.

Но даже тех крупиц диалогов, которые удалось услышать прессе, хватило, чтобы наполнить передовицы авторитетных газет, топовые строчки на лентах мировых информагентств и первые сюжеты телевизионщиков. Что вызвало такой интерес у наших коллег и какая атмосфера царила в пресс-центре Дворца Независимости в основной день встречи - спросим у нашего политического обозревателя Андрея Кривошеева.

Первое наблюдение прессы (пишущей и снимающей) было столько, что ей буквально не хватило места в большом зале пресс-центра Дворца Независимости. А он вмещает до сотни человек. В итоге для нас открыли дополнительный зал для пресс-подходов и конференций и еще одну пресс-зону в зале торжественных церемоний.

Во-вторых. Обычно от одной страны приезжает одна, максимум две группы. Например, информагентство и телеканал. Остальные цитируют. На "минском Мюнхене" было и по три, и по четыре группы. Все хотели, и в итоге получили эксклюзив.

Третье. Обычно участники подобных диалогов очень осторожно комментируют и свою позицию, и суть альтернативных мнений. Никаких нюансов, контекста, поменьше конкретики и прямых, недвусмысленных оценок. Звучит это примерно так: "Мы договорились усилить, расширить, развить или обсудить еще раз" (нужное подчеркнуть). Такие интервью - "проклятье" для журналиста. Их либо не выдают вовсе, либо дополняют некими "осведомленными анонимными источниками". На встрече в Минске все было иначе, и откровенный тон задал Президент Беларуси. Четкие, порой очень жесткие оценки, конкретные предложения, никакого политеса и недомолвок.

Кстати, интересно было наблюдать, как реагируют коллеги на такую откровенность. Пишущие мгновенно фиксировали ключевые мысли, и спустя минуты они уже становились заголовками на лентах новостей, "твиттами", и расходились по социальным сетям. Во время выступления в пресс-центре была практически абсолютная тишина - только клавиатуры стучали. А когда Президент откровенно высказался об украинском конфликте и польской военной инициативе, телевизионщики, не дожидаясь других спикеров, бросились "прямиться". На нашем сленге это значит выходить в прямой эфир с новостью, которая столь значима, что не может подождать до очередного выпуска новостей.

Честно говоря, такую реакцию прессы во Дворце Независимости мы видели прежде разве что во время судьбоносных минских переговоров по Украине в нормандском формате четыре года назад. И это еще один показатель важности "минского Мюнхена".

Самые важные моменты этой встречи и самые откровенные оценки экспертов мы собрали в нашем репортаже.

Мюнхенской платформе - без малого 55 лет. Начиналась как диалог политиков и военных Германии и США. Но уже с 80-ых это большая трансатлантическая конференция. Своего рода Давос по вопросам безопасности. На высоком уровне действующих и отставных политиков, дипломатов и силовиков обсуждаются все самые горячие темы и точки на планете. Аналитика и позиции спикеров часто становятся основой реальной политики и даже межгосударственных соглашений.

С 2009-го председатель конференции - опытнейший немецкий дипломат Вольфганг Ишингер. Именно он привозит "мюнхенский формат" в Минск. Тем самым подтверждая экспертное мнение: за последние 5 лет мало кто сделал для умиротворения "сердца Европы" больше, чем Беларусь.

Откровенность вне политкорректности - это стиль Мюнхенской конференции. Где еще чиновник ОБСЕ признается, что организация не справляется. О нормандском Минске вспоминает и председатель конференции, предоставляя слово белорусскому лидеру.

О своей предельной откровенности Александр Лукашенко предупреждает с первых же слов. Не время сейчас для политеса. И этот искренний формат отметят все гости.

Реальная политика по-белорусски - это не реал-политик с подковерными соглашениями и двойными-тройными стандартами. У нас это четкое осознание угроз и конкретика в предложениях. Оценка Беларуси: мир и Европа на грани. Холодная война уже не только в арсеналах и риторике, но, что опаснее, в экономике. Глобальные игроки договориться не могут или не хотят. Торговые войны уже норма. Если не остановиться, нормой станет региональный вооруженный конфликт. Гордиев узел сегодня - Украина. Тест на политическую профпригодность - уверен Президент.

Для Беларуси очевидно: если минский диалог провалится или затянется до фарса, войны не избежать. Также не найти выход, если переговоры доверить тем, кому выгодна война или замороженный конфликт. Минску точно невыгодно - уже приняли 160 тысяч беженцев и устроили, как родных, плюс тратим миллионы на безопасность границ, включая рубежи Евросоюза. Осознавая это - комментарий и вопрос председателя мюнхенской платформы: что способно подвинуть нас к результату?

Осознают ли в Евросоюзе миссию нынешнего поколения политиков?- Безусловно. Но дефицит политической воли порождает все новые и новые "слабые" решения. Не только доверия - сильных политиков в Европе почти не осталось. Эту причину блестящий немецкий политолог Питер Шульц считает главной помехой в реализации, в том числе, белорусских инициатив.

Интересует Евросоюз и позиция Минска в новой гонке вооружений, по сути, гонке на выживание, ведь современное оружие способно "обнулить" континент. Вольфганг Ишингер как опытный дипломат вопрос Президенту формулирует мягче: "Учитывают ли сверхдержавы ваши интересы в сфере безопасности?"

Понимают ли позицию Беларуси в Евросоюзе - безусловно. Даже Лондон, медленно дрейфующий в политике от Брюсселя, не в восторге от импульсивности Трампа и воинственности Польши.

Но "трампизм" - это политический факт, и противоядия от провокаций Евросоюз пока не нашел - уверен аналитик самой авторитетной на Туманном Альбионе кентской школы политической мысли, профессор Ричард Саква.

Из опыта прошлых войн - еще один постулат белорусской дипломатии: не допустить новых разломов, склеить континент народной дипломатией и экономикой. Можно, конечно, по старинке - поучать Восток правами человека и резать по живому экономическую базу. Но такое лицемерие множит конфликты, не решая старых. А тут еще новое поколение политиков на подходе, тех, для кого война - это фильмы и компьютерные игры, а не кровь и пепелища. Могут заиграться - уверен Президент.

Что вынесли участники встречи из общения с Президентом, в том числе очень откровенном тет-а-тет в кулуарах? Во-первых, искреннюю поддержку Евросоюзу - он необходим как стабилизатор Евразии и центр силы в мировой политике. Во-вторых, стабильность самой Беларуси и стремление инвестировать ее в умиротворение региона. Обычно скупые и осторожные в оценках опытные политики и дипломаты в этот раз не избегали комментариев.

Большая Европа выбрала Минск, чтобы говорить о безопасности. Минск использовал этот выбор еще и для двусторонних переговоров.

Многие главы зарубежных делегаций просили о личном диалоге. И так сложилось, что в плотном графике белорусского Президента оказалось вдвое больше встреч, чем дней в неделе.

Например, важный диалог с премьер-министром Сербии. Лидер отмечает: в Европе новая волна разговоров о балканском конфликте. Это опасно. Беларусь традиционно готова помочь близкому и братскому народу. С одной стороны - экономика, можем прирастать совместными предприятиями, с другой - Минск как платформа для прямого балканского диалога - без корыстных посредников. Показательно, что Белград и Приштина этот шанс не упустили. О чем откровенно признались после.

Еще две принципиальные встречи - с премьер-министром Молдовы и председателем сената Казахстана. С Павлом Филипом наметили новые проекты в экономике, поставив планку в полмиллиарда долларов товарооборота. С союзной Астаной пошли гораздо дальше экономики, затронув в том числе повестку Мюнхенской конференции. Здесь и обновление ОДКБ - Казахстан уже через несколько дней примет саммит организации - и взгляд союзников на региональную безопасность.

Вообще "минский Мюнхен" невозможно вырвать из последовательной и продуманной стратегии Беларуси по продвижению диалога. От нормандского формата и парламентского измерения ОБСЕ до конференции по антитеррору и кибербезопасности. Шаг за шагом не навязчиво, но настойчиво Минск участвует в построении новой европейской архитектуры стабильности. Уже продуманы и следующие шаги. Так, готовы принять совместную конференцию ООН и ОБСЕ и саммит по новым вызовам в цифровую эпоху. Предлагаем возродить "группу мудрецов", а в перспективе выйти и на "Хельсинки 2" как глобальный контур безопасности. Амбициозно? Пожалуй. Но усилия Минска находят поддержку, а значит уже становятся реальной политикой.

В своих целях, инициативах и многовекторной политике Беларусь предельно откровенна и понятна партнерам. Она не пытается угодить, втиснуться в шеренги "посредников и миротворцев" - без нас хватает, не торгует суверенитетом и в приоритеты выводит общий стратегический, а не частный сиюминутный интерес.