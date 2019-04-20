3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
Останки бойцов Красной армии обнаружили поисковики рядом с поселком Гаи
Останки бойцов Красной армии, которые принимали участие в защите Могилева в июле 1941 года, выявили поисковики рядом с поселком Гаи. На месте находок работают участники историко-патриотического клуба "Виккру", курсанты института МВД и 52-го специализированного батальона Министерства обороны. Благодаря фотоснимкам, сделанным во время Великой Отечественной войны немецкими пилотами, удалось точно определить места боев. Вместе с захоронениями найдены и личные вещи солдат, каски и арсенал. Поисковики надеются, что экспедиция прольет свет и на историю гибели в июле 41-го батальона милиции капитана Владимирова, из 250 бойцов которого установлены имена пока только 40.
Президент
Все
Лукашенко поздравил личный состав 38-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады с 45-летием
Лукашенко подписал указ о награждении Александры Пахмутовой орденом Дружбы народов
Подробности насыщенной недели Президента Беларуси в рубрике "Время Первого"
Лукашенко поздравил народную артистку СССР Александру Пахмутову с 95-летием
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов