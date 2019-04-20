Останки бойцов Красной армии обнаружили поисковики рядом с поселком Гаи

Останки бойцов Красной армии, которые принимали участие в защите Могилева в июле 1941 года, выявили поисковики рядом с поселком Гаи. На месте находок работают участники историко-патриотического клуба "Виккру", курсанты института МВД и 52-го специализированного батальона Министерства обороны. Благодаря фотоснимкам, сделанным во время Великой Отечественной войны немецкими пилотами, удалось точно определить места боев. Вместе с захоронениями найдены и личные вещи солдат, каски и арсенал. Поисковики надеются, что экспедиция прольет свет и на историю гибели в июле 41-го батальона милиции капитана Владимирова, из 250 бойцов которого установлены имена пока только 40.