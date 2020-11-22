Последние 20 лет на пространстве бывшей советской экономики прошли под знаком деиндустриализации. По самым приблизительным оценкам экономистов, было ликвидировано около 50 тысяч предприятий. От гигантов авиа-, судо- и машиностроения до небольших, но знаковых брендов - таких, как рижские шпроты или киевские новогодние игрушки.



Вместе с брендами в историю ушли трудовые коллективы и что важнее - компетенции. Стены цехов еще можно восстановить, можно купить китайское или европейское оборудование, но вот технологически, без своей инженерной и инновационной школы - пустота.



Что значит такая деиндустриализация для экономики? Не только импорт и вымывание валюты. С потерей целых отраслей исчезает привязка людей к своему государству. Страны Балтии, Молдова, Армения и Украина - самый наглядный пример. В среднем до четверти населения уехало за границу.



Еще один момент - экспорт. Чем меньше национальных отраслей производства, тем большая зависимость от импорта, а значит слабее позиции на мировой арене и даже среди соседей. Здесь уже и политика продолжает экономику.



Сокращение своих производств - это упадок регионов, неравномерное развитие любого государства. Столица и крупные города живут неплохо, а вот за их пределами деградация, что грозит еще и социальным конфликтом.



Мы собрали несколько свежих и ярких примеров, как от некогда славных брендов осталась лишь история.

Андрей Кривошеев

о примерах, недостойных подражания.

Бренды на ветер



Завод имени Антонова производил около 200 самолетов в год. За 6 лет не выпустил ни одного самолета. "ЗаряМашПроект" производил двигатели для кораблей - ни одного двигателя. "Моторсич" - двигатели для вертолетов, остановился практически. Вот так вот говорили: вторая Швейцария, вторая Франция. Поэтому душа за Беларусь болит только у белорусов".



Так сегодня выглядит николаевское предприятие "ЗаряМашПроект". За плечами 66 лет непрерывной истории. Производил газотурбинные двигатели для морских судов. После разрыва кооперационных связей с Россией редкие заказы и массовые сокращения, в том числе инженерных специальностей. Уникальную школу турбинщиков перекупил российский Рыбинск.



За последние пять лет "Заря" потеряла четверть специалистов. Новые сокращения по 200-250 сотрудников в год. Да и как удержать? Средняя зарплата уникальных специалистов меньше, чем у грузчиков в Киеве.



Еще один пример - Львовский автобусный завод. Последний крупный заказ на Евро-2012 был восемь лет назад. После хроники угасания. От крупнейшего автогиганта Восточной Европы (крупнее МАЗа) до пары десятков автобусов в год. Увольнения, распродажа цехов и вандализм.

Можно, конечно, винить конкурентов, мировой кризис и прошлых менеджеров, но даже в самом Львове говорят о майдане и политике.



Многие в Украине надеются, что, вступив в Евросоюз, смогут спасти хотя бы часть своих национальных брендов. Сомнительный тезис. Возьмите опыт Латвии. Только в текущем году обанкротился последний национальный производитель знаменитых рижских шпрот. А это видео снято на рижской судоверфи всего неделю назад.



Пустая коробка с голубями. Оборудования ноль. Последний крупный заказ - серию плавучих ресторанов - завод закончил на свое столетие, в 2013 году. После - банкротство и распродажа имущества.

И это далеко не единичный пример.



Сегодня мы на Рижском электромашиностроительном заводе. Некогда всесоюзный производитель электродвигателей для пригородного транспорта. Казалось бы, сегодня в Европе новая мода на зеленый транспорт: электромобили и летающие электропоезда. Но РЭЗ до этих славных времен просто не дожил.

Последние основные проекты - в 1999 году для 4М-электропоездов российских разрабатывали новую модель двигателя, но дальше разработок не пошло. Произвели несколько двигателей, и производство перекочевало в Россию. Конкретно эта часть завода начала закрываться с 2004 года и с 2009 полностью производство здесь распалось.



Почему Евросоюзу не понадобились хороший коллектив, рижская конструкторская школа и электродвигатели? Потому что в ЕС есть Германия, Австрия и Швейцария со своими конкурентными производствами. Латвия в этот пул не могла войти изначально. Завод был обречен. В отличие от белорусского Белкоммунмаша и "Штадлера", которые нашли свою нишу в промкооперации благодаря суверенной позиции страны.



По причине конкуренции была обречена и школа физиков-ядерщиков в соседней Литве. Игналинскую станцию закрыли под давлением Брюсселя раньше срока, проект АЭС в Висагинасе не нашел поддержки у евробюрократов. Отсюда политическое давление на Белорусскую атомную станцию и серые схемы в странах Балтии, которые описывают евродепутаты и независимые блогеры.

