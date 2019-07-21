От технологий до интеллектуального капитала. Что связывает Беларусь и Россию?

Масштабы взаимодействия - они не только в цифрах, главное - что люди в самых далеких уголках самого большого государства планеты знают и любят то, что сделано в Беларуси. Наш следующий репортаж тому подтверждение. Это необычный телевизионный материал: мы попросили своих российских коллег-журналистов найти то, что связывает Беларусь и Россию. От технологий до интеллектуального капитала. Что еще в копилке интеграции - увидим прямо сейчас из разных городов и регионов России.

Приморский край

Республика Беларусь не просто далеко, она очень далеко от Приморского края, но это не мешает нам сотрудничать. В частности, большим спросом здесь пользуется белорусская техника, особенно та, которая может работать в сельском хозяйстве. Как она себя зарекомендовала в условиях капризной приморской погоды, мы сейчас и расскажем.



Аграрии сетуют: кукуруза плохо растет. Она любит тепло. И для нее в Приморье сейчас слишком прохладно.





Солнца нет, дожди. Заготовку кормов приходится вести прямым комбайнированием. То есть, траву убирают, не давая ей просохнуть. Корма получаются ниже качеством, менее питательные. Да и объемы меньше

Кемеровская область (Кузбасс)

Исполины на колесах - главные помощники кузбасских горняков. БелАЗы стали визитной карточкой угольной промышленности региона. Пожалуй, на каждом разрезе можно встретить белорусские самосвалы.





Сегодня в Кузбассе работают порядка 2,5 тысячи БелАЗов. А первый появился в далеком 1966 году на разрезе Краснобродский грузоподъемностью 27 тонн. Тогда это был самый мощный самосвал, а сейчас он с легкостью поместился бы в кузове современных карьерных машин. С каждым годом техника совершенствуется, отвечая быстро растущим запросам горной отрасли.



Причем увеличивается не только грузоподъемность, но и уровень комфорта БелАЗов. Гордость одного из крупнейших разрезов региона - Бачатского - 360-тонники. Возможность поработать на них - как награда за многолетний труд. Один из таких заслуженных водителей Владимир Старцев. За рулем самосвалов почти 30 лет.



Ежегодно в нашу область из Республики Беларусь поставляется порядка 350 самосвалов. В планах - продолжение сотрудничества в этом направлении. БелАзы в Кузбассе - это не только надежный трудяга, но еще и популярный фон для фотографий, особенно среди гостей региона. А совсем скоро два карьерных гиганта станут частью суперсцены концерта "Герои мирового рока" в Кемерове.



Через месяц с небольшим главный праздник Кузбасса - День шахтера, который отмечается с большим размахом. По традиции награждают лучших горняков. И именно БелАЗы во многом залог трудовых рекордов. Андрей Данилов, специально для Агентства теленовостей из Кемеровской области.

Новосибирская область

Десять новых трамвайных вагонов выпустит до конца года на линию в Новосибирске совместное российско-белорусское предприятие. Вагоны оснащены современным оборудованием и удобны не только для пассажиров и водителей, но и экономичнее: расход энергии ниже на 30 процентов.

Сахалинская область