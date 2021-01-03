Отметить лучших! Вручение госнаград во Дворце Независимости

И еще одной хорошей традицией отмечены предновогодние дни - вручением госнаград во Дворце Независимости. Новые рекорды на важных производствах, экспортные вершины, узнаваемые во всем мире белорусские бренды - вот за каждым таким достижением страны стоят люди! Их нелегкий труд, стремление делать свою работу с каждым разом все лучше и просто делать ее хорошо... И это достойный повод отметить профессионалов своего дела на высшем уровне. Президент еще раз подчеркнул: люди - наше главное богатство!



Александр Лукашенко лично чествовал каждого, для кого минувший год отметился достижениями "высокого полета". Для участников торжеств этот день прошел под звон медалей, орденов и, конечно, бокалов!



