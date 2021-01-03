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Отметить лучших! Вручение госнаград во Дворце Независимости
И еще одной хорошей традицией отмечены предновогодние дни - вручением госнаград во Дворце Независимости. Новые рекорды на важных производствах, экспортные вершины, узнаваемые во всем мире белорусские бренды - вот за каждым таким достижением страны стоят люди! Их нелегкий труд, стремление делать свою работу с каждым разом все лучше и просто делать ее хорошо... И это достойный повод отметить профессионалов своего дела на высшем уровне. Президент еще раз подчеркнул: люди - наше главное богатство!
Александр Лукашенко лично чествовал каждого, для кого минувший год отметился достижениями "высокого полета". Для участников торжеств этот день прошел под звон медалей, орденов и, конечно, бокалов!
Укрепление обороноспособности, решение экономических задач, вопросов социальной защиты, образования, культуры и науки. Общее развитие - это вклад каждого. Госнаграды - как признание заслуг. Медики, педагоги, аграрии, мастера искусств, военные, спортсмены и тренеры - в жизни государства все важны! Второстепенных нет. Но президент недвусмысленно заметит: эти награды с особым отливом. Для преданных стране людей.
В зале звучало много известных имен. В стране стало больше народных и заслуженных артистов, врачей, строителей, шахтеров, промышленников. Отмечены заслуги церкви. Орденом Франциска Скорины награждена игуменья Гавриила.
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