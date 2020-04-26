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Ответственность, дисциплина, исполнительность и самоотдача - четыре важнейшие позиции, отмеченные Главой государства на совещании в четверг
Ответственность, дисциплина, исполнительность и самоотдача. Четыре важнейшие позиции,отмеченные Главой государства на совещании в четверг, и это фактически формула успеха власти. В центре внимания - интересы людей и устойчивость экономики. На этот разговор собралось фактически все руководство страны, чтобы в таком широком составе пройти по самым болевым точкам нынешней ситуации. Если коротко по тезисам, то прозвучало следующее: бороться Беларусь будет за каждого пациента; те, кто поправился, - наш золотой фонд и надежда на выздоровление остальных; экономика должна прибавлять, а поддержка будет точечной.
Подробнее остановимсяна экономическом аспекте. Понятно, что вся вертикаль власти сейчас помогает медицине: у каждогосвой фронт работы, но хватает и других хлопот. Главное не впадать в панику и не парализовать экономику. В Беларуси привычный уклад жизни не меняли: не останавливали работу предприятий, не объявляли карантин, идут активные работы в поле.Все это сделано для того, чтобы в первую очередь минимизировать потери: накормить людей, сохранить трудовые коллективы и параллельно выстроить четкую систему в борьбе против коронавируса. Причем, сейчас такую модель пытаются заимствовать некоторые наши соседи и партнеры. Идет разговор, как будем жить в эпоху постпандемии.
Даже в этих непростых условиях Беларусь подключила все внутренние резервы и дала людям работу. Правда, темп роста ВВП по первому кварталу не дотянул на процент от прогноза, и работать над этим тоже надо. Но ключевым отраслям удалось даже прибавить. Это строительство, IT, деревообработка, пищевая промышленность и фармацевтика. Мобилизация всех структур и ресурсов позволит обеспечить устойчивую работу экономики.
Наиболее пострадавшие от мировой эпидемиологической ситуации отраслиподдержат
. Среди ключевых решений - арендные каникулы, рассрочки и отсрочки по кредитам. ИП разрешат пересчитать единый налог, если они не работали. Местные власти могут снижать налоги на имущество. В указе отдельно прописаны и меры социальной поддержки. Родители могут рассчитывать на пособие, если они присматривают за ребенком до 10 лет - контактом первого или второго уровней. Предусмотрены и другие меры для устойчивой работы экономики и сохранения рабочих мест.
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