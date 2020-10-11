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Перемирие есть - мира нет. Ситуация на границах Армении и Азербайджана остается сложной

Последние новости с границ Армении и Азербайджана. Перемирие есть - мира нет. Баку и Ереван всего через день после согласования режима прекращения огня в Нагорном Карабахе обвинили друг друга в серьезных нарушениях и преступлениях против мирного населения. В Минобороны Азербайджана заявили, что армянские военные устроили мощный ракетный обстрел жилого района в Гяндже - втором по величине городе страны. Сообщается о гибели 9 и ранении 34-х человек. В Ереване назвали обвинения со стороны Баку абсолютной ложью. Армия обороны Нагорного Карабаха заявила, что азербайджанские военные ночью обстреляли населенные пункты в Карабахе, включая Степанакерт, - крупнейший город региона. Было слышно не менее 15 взрывов.

После того как глава непризнанного Нагорного Карабаха Араик Арутюнян предупредил, что обратится кЕревану спросьбой признать республику нагосударственном уровне в случае, если впредстоящие 1-2 дня ситуация врегионе нестабилизируется. Азербайджан иАрмения заявили, что пока придерживаются достигнутых вМоскве договоренностей опрекращении огня. При этом и Баку, и Ереван предупредили друг друга о жестком ответе в случае очередного нарушения принципов, изложенных всовместной декларации.

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