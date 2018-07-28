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Первые двухтысячники
А в Мостовском районе семейный экипаж один из первых в стране намолотил 2 тысячи тонн зерна. Петр и Павел Москвенковы вместе работают на уборочной уже второй сезон. И в прошлом году отец и сын были в лидерах по намолоту в Гродненской области. А теперь рекордный рубеж в 2 тысячи тонн преодолели всего за две недели. Но останавливаться не собираются. В планах тандема - до конца жатвы намолотить более 3 тысяч тонн. Москвенков-старший за штурвалом комбайна уже более 10 лет. Раньше он работал в паре со старшим сыном. Сейчас и младший Павел занял место рядом с отцом.
Вместе с Москвенковыми свои 2 тысячи тонн зерна перевез и водитель хозяйства Иван Стасевич. Семейный экипаж поздравили представители профсоюзов и руководство сельхозпредприятия.
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