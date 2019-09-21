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Первый белорусский электробус с правым рулем отправился в Великобританию

Экологически чистый вид транспорту, который собирают на предприятии "Белкоммунмаш", выполнен специально для британского города Ноттингем. Кстати, это побратим Минска. Электробус на 87 мест сначала пройдет тестовую обкатку, после чего отправится на один из регулярных маршрутов Ноттингема. На одной зарядке, которая занимает 10 минут, машина сможет двигаться до 20 километров. Кабина водителя просторная, есть и британская фишка в салоне - специальная площадка для домашних питомцев.

Интерес к белорусским электробусам растет. Накануне в Батуми подписали контракт на поставку восьми единиц экотранспорта в этот грузинский город.

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