Ралли по лесным дорогам и необычные конкурсы на маневровой площадке. Первый "Трактор-квест" с элементами ориентирования провели в Щучине. 10 экипажей местных хозяйств демонстрировали не только виртуозное владение сельхозтехникой, но и доскональное знание истории родного края.



Тракторные гонки увидел Юрий Корнелович. Соревнования механизаторов с элементами квеста. Именно такой формат выбрали организаторы первого конкурса трактористов-машинистов в Щучине. К заездам участники готовились несколько недель. Свои экипажи выставили все основные хозяйства района и предприятие ЖКХ. Одни ставки делали на молодость и эрудицию, другие собирались победить благодаря опыту.



Механизатор со стажем Валерий Вейко рассчитывает как минимум на место в тройке лучших. За 15 лет, признается, приходилось не раз испытывать и себя, и технику. А здесь еще такая группа поддержки. Дочь привела на соревнование всех родных и знакомых.



Начало соревнований традиционное. Прежде чем сесть за руль, необходимо подтвердить знание правил дорожного движения. И только сдав своеобразный экзамен, участники допускаются на маневровую площадку.



Скоростное прохождение дистанции, восьмерка задним ходом. Пожалуй, самым зрелищным конкурсом стало переливание воды из ведра в емкость при помощи трактора. В эти самые ответственные минуты своим экипажам активно помогают болельщики.



И только пройдя все конкурсы на площадке, экипажи допускаются к главному испытанию - 15-километровому ралли по лесному бездорожью с элементами квеста. Трасса для участников неизвестная, потому ориентироваться пришлось исключительно по GPS-навигатору.



Чтобы победить в квесте, механизатору необходимо не только досконально владеть техникой, но и быть еще теоретически подготовленным. Приехав на контрольную точку, он получает вот такой пакет с вопросами по истории Беларуси или Щучинского края. Отдельные участники соревнований искали свои контрольные точки по несколько часов, блуждая по окрестным лесам. Правда, в конце концов все экипажи все же дошли до финиша.



Первый "Трактор-квест" в Щучине получился исключительно районного масштаба. Однако уже в следующем году на такие соревнования свои экипажи планируют выставить хозяйства из всех районов Гродненщины.



