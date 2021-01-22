Пешеходов сбила легковушка, которую занесло в Витебске

ДТП произошло на улице Полярной. По информации ГАИ, 33-летний водитель Ford Mondeo на покрытой снегом дороге не справился с управлением и ушел в занос. В результате машина сбила 36-летнего мужчину и пенсионерку, которые в этот момент шли по краю проезжей части улицы. Оба пешехода в результате наезда получили травмы и были госпитализированы.