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Эксклюзивное интервью. Анастейша
Несколько недель назад в Америке завершилась регистрация новой программы национального медицинского страхования Medicare. Администрация Трампа предлагает новую программу штрафов и бонусов. Ее называют неоднозначной - американцам с диагнозами "ВИЧ" или "онкология" придется сложнее и… дороже.
Количество рецептурных лекарств, которые необходимы людям с такими заболеваниями, сократится. Впрочем, лечение далеко не всем пожилым и молодым в США доступно и сейчас. О своем отношении к медицинскому страхованию нам в интервью рассказала американская певица Анастейша. Платиновые синглы принесли ей коммерческий успех и… доступность лечения. В 2003-м у певицы обнаружили рак. Спустя десять лет случился рецидив. Она выздоровела, но какой ценой? Анастейша рассказала в эксклюзивном интервью "Главному эфиру" (видео).
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