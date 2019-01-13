Эксклюзивное интервью. Анастейша

Несколько недель назад в Америке завершилась регистрация новой программы национального медицинского страхования Medicare. Администрация Трампа предлагает новую программу штрафов и бонусов. Ее называют неоднозначной - американцам с диагнозами "ВИЧ" или "онкология" придется сложнее и… дороже.

Количество рецептурных лекарств, которые необходимы людям с такими заболеваниями, сократится. Впрочем, лечение далеко не всем пожилым и молодым в США доступно и сейчас. О своем отношении к медицинскому страхованию нам в интервью рассказала американская певица Анастейша. Платиновые синглы принесли ей коммерческий успех и… доступность лечения. В 2003-м у певицы обнаружили рак. Спустя десять лет случился рецидив. Она выздоровела, но какой ценой? Анастейша рассказала в эксклюзивном интервью "Главному эфиру" (видео).