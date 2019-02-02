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Пилотный проект по созданию "кабинета пациента" стартовал в Беларуси

На сайтах поликлиник можно создать собственную учетную запись. Пока онлайн-сервис запущен в двух поликлиниках Минска, и его продолжают внедрять в разных медцентрах. Растет использование и тэлемедицинского консультирования. Пациенты из региональных больниц активно связываются со специалистами столичных РНПЦ в режиме онлайн. О новациях и достижениях сегодня шла речь на большой коллегии Министерства здравоохранения.

В прошлом году на свет появились около 95 тысяч белорусов. А детская смертность снижена до рекордных показателей.

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