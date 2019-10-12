Пилотный проект "Заботливая поликлиника" реализуют в поликлиниках в Минске

Он позволит сократить время ожидания в очередях и увеличить продолжительность взаимодействия медика с пациентом. Эксперимент Министерства здравоохранения предусматривает использование разных ноу-хау: открытая регистратура, распределение потоков пациентов, которые обращаются в стол справок. В нескольких поликлиниках, где реализуется пилотный проект, сейчас ведется модернизация регистратуры, колл-центров и закупка нового оснащения.



Изначально принципы "заботливых поликлиник" употребляли в промышленности в японской компании "Тойота". Метод эффективного распределения потоков людей теперь употребляют и во многих европейских странах.