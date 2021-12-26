По-настоящему амбициозные задачи поставил Президент перед Гомельским регионом

О щедрости белорусской земли и о том, как важно восстановить всю мощь Гомельщины, на неделе говорил Президент. По-настоящему амбициозные задачи стоят перед регионом. Для этого есть и новый импульс - сменился губернатор. Александр Лукашенко представил нового главу области и заверил: человек надежный. Им стал Иван Крупко. Ранее он занимал должность главы Минсельхозпрода. И Президент подчеркнет: значимость такого кадра сложно переоценить.