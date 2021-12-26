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По-настоящему амбициозные задачи поставил Президент перед Гомельским регионом

О щедрости белорусской земли и о том, как важно восстановить всю мощь Гомельщины, на неделе говорил Президент. По-настоящему амбициозные задачи стоят перед регионом. Для этого есть и новый импульс - сменился губернатор. Александр Лукашенко представил нового главу области и заверил: человек надежный. Им стал Иван Крупко. Ранее он занимал должность главы Минсельхозпрода. И Президент подчеркнет: значимость такого кадра сложно переоценить.

В последние годы Гомельщина преобразилась. Развитие промышленности, освоение инвестиций в регионе опережает средние темпы по стране. Экспорт вырос на треть. Это во многом заслуга прежнего губернатора - Геннадия Соловья. Нынешнему нужно соответствовать. Задача - подтягивать аграрное производство, содействовать завершению крупных инвестпроектов, в том числе на Мозырском НПЗ, сформировать сильную команду управленцев. И, конечно, продолжить восстановление земель, пострадавших от чернобыльской катастрофы.

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