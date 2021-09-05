Первоклашки. 1 сентября для них особая дата. Этакое боевое крещение после беззаботного детства.

У них впереди первая учительница, первая исписанная пропись, первая пятерка, первая любовь. А для кого-то, может быть, и череда пропущенных уроков, ссадин на коленях, вызовы родителей к директору и строгий разговор с отцом. Впрочем, волновались не только мамы и их чада. В систему образования пришли около 6 тысяч молодых специалистов!

Раз уж заговорили о цифрах, давайте тогда еще немного школьной арифметики.

По всей стране открыли свои двери почти 3 тысячи школ. За парты сели более 1 миллиона учащихся, из них в первый класс пошли 118 тысяч мальчишек и девчонок. Это, кстати, больше, чем годом ранее.

Всех их учить будут 111 тысяч педагогов. Вот такая приятная статистика.

А что до нововведений этого учебного сезона, то введена должность руководителя по военно-патриотическому воспитанию. Появился новый факультатив "Основы духовно-нравственной культуры и патриотизма". Это для 5-6 классов. И что важно - по желанию. Да и в целом впереди много открытий. Новые знания, увлечения, друзья…