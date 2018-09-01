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Подарочный набор для новорожденных

В столице презентовали проект по созданию детской коробки для мам и младенцев, которую будут вручать семьям во время выписки из родильного дома. Сначала организаторы проведут анкетный опрос врачей и молодых родителей, чтобы выяснить, какие предметы наиболее необходимы в качестве такого подарка. Анкета сейчас в свободном доступе. Оставить свой вариант можно в режиме онлайн.

Организаторы планируют обработать минимум 2 тысячи анкет. Первый подарочный бокс планируют собрать в октябре. Тестово запускать проект пока будут только в столичных родильных домах.

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