Подарочный набор для новорожденных

В столице презентовали проект по созданию детской коробки для мам и младенцев, которую будут вручать семьям во время выписки из родильного дома. Сначала организаторы проведут анкетный опрос врачей и молодых родителей, чтобы выяснить, какие предметы наиболее необходимы в качестве такого подарка. Анкета сейчас в свободном доступе. Оставить свой вариант можно в режиме онлайн.