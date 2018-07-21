ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор

Подержать в руках олимпийские медали и спросить о секретах успеха в спорте

Необычную пресс-конференцию для знаменитого гребца, депутата Палаты представителей Александра Богдановича провели школьники Фрунзенского района Минска. Вопросов было много - как найти мотивацию в спорте, часто ли чемпион бывает на своей малой родине, сложно ли быть депутатом? Александр ответил на все вопросы и сфотографировался с детьми. Наибольший интерес вызвали две золотые и одна серебряная медали Олимпийских игр и Первых Европейских игр.

Встречи с известными спортсменами организовывает Союз молодежи. Первую в таком формате провел футболист Александр Глеб. К проекту присоединятся и другие белорусские спортсмены.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все