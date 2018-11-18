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Подвигу Зинаиды Корж посвящен ролик проекта "Беларусь помнит"

Помимо медали "За отвагу", Зинаида Корж награждена орденами Красной Звезды и Отечественной войны II степени. И вот ее подвигу Белтелерадиокомпания посвящает.

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