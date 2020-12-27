Политические итоги 2020 года

Политические итоги года на этот раз подвести сложнее, чем за предыдущие три десятилетия. По нашему мнению, в эти 12 месяцев на кону стояла независимость Беларуси и само социально ориентированное государство. Пожалуй, еще не все осознают, насколько важно, что и суверенитет, и государство устояли. Как бывает, если власть в стране меняется при помощи внешних сил, мы рассказывали чуть выше. Как Зеленский вроде и хочет купить российскую вакцину от COVID, а американцы не велят! Частный, небольшой, но вопиющий случай внешнего управления страной.







Политическая пандемия и президентские выборы. Попытка стравить белорусов по языку, конфессии, политическим и даже цветовым предпочтениям. Чем еще отзовется в истории уходящий високосный 2020-й?

Спросим у нашего политического обозревателя Андрея Кривошеева (подробнее в видео).



Внутриполитическая жизнь Беларуси так ускорилась к концу года, что многое из его начала забыто. Например, работа по модернизации Основного закона. Президент запустил ее еще в 2018-м. К началу нынешнего эксперты по конституционному праву успели подготовить сразу два варианта. Но оба оказались косметическими, не способными решить главную задачу - устойчивость белорусского государства в экономике и политике.

Послание народу и парламенту



Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

"Если обществу нужны перемены, то они будут. Все реформы должны начинаться с Конституции. Не с уличных акций, а именно с Основного закона. Возврат к Конституции 1994 года - полный абсурд. Надо двигаться вперед. И это касается не только экономики, но и политики. Я лично готов к любым изменениям, если они будут на пользу народу, и если вы к ним готовы. Главное - Конституция не должна провоцировать политический кризис, вызывать паралич управленческой системы, как это было в середине 90-х".

Тему Конституции действительно подхватила оппозиция. Но на 2 года позже президента и доведя ее до абсурда. Выдавая движение назад за "невероятный" прогресс. Намеренно забывая о кризисе безвластия в 90-х. Толкая к революции, а не к эволюции. Это и станет главным выбором текущего года.







Послание народу и парламенту

Безусловно, политическим станет белорусский парад на 9 Мая. Не проводить невозможно: 75-я годовщина Победы, ветераны требуют дать им право увидеть, возможно, последний парад в их жизни. С чрезвычайными мерами предосторожности, но ключевое событие в юбилейный год Победы проходит.

Дальше предвыборная кампания. Одна из самых тяжелых в истории. Власть борется с первой волной пандемии и отбивает нападки извне. Мол, не так лечите коронавирус. Политическое решение - полная открытость и приглашение миссии ВОЗ.

Задача власти не перегрузить медицину и не упасть в экономике, как Западная Европа, на треть, а хотя бы сохранить прежний уровень. На это уходят все силы. В итоге предвыборная кампания властью фактически не ведется. А реакции на явный беспредел оппонентов запоздалые.

Например, силовые провокации против милиции группой Тихановского. Или политическое рейдерство группы Виктора Бабарико. Если бы не аресты контрагентов в Латвии и материалы, переданные из Кипра, вряд ли схему раскрыли бы так быстро.

Плюс внешнее вмешательство. Кампанию оппонентов ведут фонды из США и целые институции Польши, стран Балтии, Чехии и Украины.

Но даже с такой накачкой выборы оппозиция проиграет. И в этом откровенно распишется.

Победу Александра Лукашенко подтвердит экзитпол, большинство национальных и три международные миссии наблюдателей - ШОС, СНГ и независимые европейские. Но запущенный маховик беломайдана уже не остановить.

Четыре ночи после выборов - прежде "невероятные" беспорядки. Поражают не числом (сами организаторы скажут: 7-15 тысяч), а радикализмом и организацией. Это не стихия, это подготовленный сценарий.

Только за первые дни 120 раненых силовиков, 7 автотаранов. В любой цивилизованной стране это терроризм. Но система не ломается. Сценарий "Янукович-2" не проходит.

О том, что это именно сценарий, мы позже узнаем из донесений разведки. В ноябре на встрече с медиками президент процитирует самые откровенные из них.

Этап первый - август, в Польше рассчитывают на блицкриг.

"Будущее Беларуси принципиально для Польши. Западные территории Беларуси исторически принадлежат Польше. Варшава уже предприняла множество конкретных шагов для помощи белорусской революции: финансовая поддержка через польские и польско-американские программы солидарности с жертвами режима Лукашенко, приглашение белорусских студентов, упрощение правил пересечения границы, поддержка независимых СМИ и НПО".

Победа революции в Беларуси - также национальный интерес Польши.

Т. е. финальным актом блицкрига могло стать разделение белорусского государства. Но план проваливается. И в конце августа Варшава переходит к тактике блокады.

Как Польша предлагала создать искусственный кризис в Беларуси



"Режим Лукашенко еще слишком сплочен, армия и КГБ поддерживают его, а рабочие вообще не поддерживают никакой революции. Сейчас мы должны ждать. Польша предлагает создать в Беларуси ситуацию, чтобы ее экономика рухнула, рубль обесценился, а полки в магазинах оказались пустыми. Мы должны убедить Турцию, Грецию, Азербайджан и Армению не экспортировать продовольствие из-за опасности коронавируса".







Ровно по этому сценарию действуют беглые из Беларуси оппозиционеры. Звучат "ультиматумы" один страшнее другого: обвалить рубль, остановить предприятия, парализовать транспорт, ввести санкции против градо- и бюджетообразующих предприятий. Ни один прожект не сработает, белорусы как политическая и разумная нация оценят тактику выжженной земли по достоинству. А за уехавшей в Литву Тихановской закрепится обидное прозвище Конец Света.

Эксперт о беглой оппозиции

Как реагирует власть. С одной стороны, масштабные военные учения в западных областях. Цель не скрывается: мобилизация армии должна остудить головы тех, кто помышляет вмешаться силой. Результата три: армия на стороне закона и народа, соседи об интервенции больше не вспоминают, плюс выявление боевиков-радикалов.

Одна группа Автуховича с комплектом оружия и боеприпасов чего стоит.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: "Готовили теракты по всей стране и уже начали осуществлять. На том и погорели. Чекисты с милицией проводили эту операцию. Ну просто молодцы!

Есть несколько группировочек еще. Своих два-три есть, оттуда присылают нам. Через Украину. Через Польшу, Литву. Сейчас очень сложно - границу закрыли наглухо. И с Украиной сейчас закрыли уже, мышь не проползет. Через Россию иногда проникают, у нас границы нет. Но уже не то. Мы этот вопрос держим жестко на контроле».

Это важная силовая компонента. Но без национального диалога она была бы неполной. Рамки задает Президент, придя на разговор к своим самым непримиримым визави.

Именно тогда обществу показали: закрытых тем не будет. А принцип только один - суверенитет и развитие государства. Те из конструктивной оппозиции, кто услышал, уже работают в рамках диалоговых площадок.

Сотни площадок диалога по всей стране - от небольших райцентров до столицы. Собраны тысячи предложений. И это не только Конституция, партийное строительство или избирательное право.

Гораздо активнее обсуждают экономику, земельный и социальный вопрос - то, чем живут люди. Не все идеи принимает президент, но на то он и диалог, чтобы услышать все мнения.





А что в стане политических мигрантов? Под конец года очевидно: деньги на майдан украдены. А чем еще объяснить тараканов и скромный паек в Польше для тех, кто купился на обещания "страны для жизни".

Непонятно, куда растворились и деньги из фондов поддержки. Помните, всем бастующим обещали трехмесячное жалование? Его получили единицы для рекламы и новых пожертвований. Остальное, особенно в криптовалюте, просто растворилось.

Сейчас недоверие к фондам приближается к 100 %

С 18 декабря денег и вовсе не обещают - только работу. Хотя это не точно. С учетом европейской безработицы и того, что рассказала экс-помощница главы фонда в своем покаянии.

Воровство и раздрай. К этому уже привыкли. А где программа реформ, которую обещали белорусам? Все же помнят абсурд, с которым оппозиция шла на выборы: массовая приватизация, отказ от социальных гарантий, выход из интеграционных проектов. Осталось только "заграница им поможет".

Не поможет. Пыл "революционеров" остудили события в странах-донорах. Противостояние и самые грязные выборы в США за всю историю.

Протесты в Польше уже намного активнее белорусских.

Плюс пандемия в Литве и Украине. Вильнюс на первом месте в Европе по числу жертв коронавируса, а Киев скрывает статистику и даже вакцину без приказа купить не может.

Кадровый состав политбеженцев описал один из них - Игорь Лещеня. На эмоциях он променял кресло посла на статус политбезработного.

Вы не представители народа, вы не представляете даже всю интеллигенцию и весь бизнес. И я не удивлялся, когда удивлялись они: почему с нами не хочет говорить Лукашенко, почему не хочет Путин? Я увидел много революционного энтузиазма, но не увидел никакого замысла".

Главный вопрос, который нам сегодня задают думающие люди из Польши, стран Балтии, России и Украины: как получилось, что такое количество белорусов поверило таким проходимцам? Ответ, возможно, в самой истории Беларуси. Мы так долго строили социальное государство без майданов и шоковой терапии, что невольно расслабились.