Полоцк пригласил любителей сладкого на медовый фестиваль

В городе он проходит много лет и стал одним из самых долгожданных праздников. Медовые торты и богатство выпечки. На фестивале подвели итоги сразу нескольких сладких конкурсов. Медом нового урожая угощалась и Марина Романовская.



Медовая аллея в центре Полоцка. На сладкий фестиваль приехали пчеловоды из всех уголков района. Мед на любой вкус. И самое главное - весь продукт натуральный. На праздник приглашают только тех, кто гарантирует качество сладкого янтаря.



Много лет Полоцкий район является одним из крупнейших центров медового промысла страны. В этом году, рассказывают пчеловоды, урожай хороший. Во время фестиваля подвели итоги кулинарного конкурса. Готовили угощения - мед нового урожая.



Пчелы Виктора Матейко особенно поработали в этом медовом сезоне. Во второй раз он стал лучшим пчеловодом района. На пасеке 30 семей. Полосатых соседей на приусадебный участок поселил 11 лет назад. И с того времени меда, воска, прополиса в достатке.



Места здесь не только живописные, но и вкусные для пчел - рядом поля с медоносными растениями. На участке растут яблони и липы.



Чтобы получить сладкий урожай, важно выбрать правильное место для ульев. Оптимальный вариант для размещения - сад. Многие пчеловоды практикуют мобильные пасеки с выездом на разнотравье.



Регина и Владимир Корниловы недавно отпраздновали золотую свадьбу, столько же - 50 лет - на семейном столе золотистое угощение. От сахара давно отказались. В этом сезоне их пчелы собрали примерно 4 тонны меда. Чтобы получить такой урожай, говорят хозяева, надо усердно поработать и пчеловоду.



Медовое дело Корниловых продолжают их дети. Для династии пчеловодов мед не только увлечение всей жизни, но и секрет бодрости и долголетия. В 72 года Регина Корнилова ловко управляет мопедом - доставляет мед в соседние деревни.