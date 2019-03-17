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Посевная кампания "На контроле Президента"
Нужно помнить и о том, что деревня город кормит. В стране готовятся к старту посевной кампании. Зерна будущего урожая этой весной лягут в почву на площади почти в два с половиной миллиона гектаров. А вносить удобрения, пахать и сеять по всей стране будут механизаторы на 40 000 тракторов. Именно в эти дни во всех хозяйствах идут последние приготовления техники к весенней страде. Официально сельхозмашины и агрегаты должны быть готовы к 25 марта. На особом контроле тема посевной кампании и у Главы государства.
Остается добавить - традиционно на особом контроле. Президент всегда пристально следит, как закладывается фундамент будущего урожая. Ну, а наши журналисты решили проверить, как выполняются поручения Президента, и отправились в разные регионы по сельхозпредприятиям. Скажем прямо, добросовестно относятся к делу далеко не все. Техника порой ремонтируется не в мастерских, а на бумаге. Что становится причиной необоснованных приписок, насколько реально обеспечены аграрии удобрениями и почему вместо бережного отношения к технике, на которую государство тратит серьезные деньги, мы видим безразличие и слышим стандартное «Каждый год сеялись, и в этом посеем»?
Очередная серия проекта Агентства теленовостей "На контроле Президента". Уже в эту среду.
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