Послание Президента народу и парламенту - главный общественно-политический диалог года

"В вопросах суверенитета и безопасности в нашей внешней и внутренней политике не было и не будет места компромиссам", - именно с этой цитаты Президента мы хотели бы открыть сегодняшний воскресный эфир и именно эти слова вынести в преамбулу Послания-2019 Главы государства народу и парламенту. Объясним свой выбор. Да, Послание традиционное. Закреплено в Конституции и является ежегодным. Но в этом году у важнейших тактических тезисов особый стратегический прицел. Во-первых, Основному закону и институту президентства четверть века, а это стратегический отрезок. Во-вторых, нам показалось, что обращался Президент к качественно новому обществу и говорил о качественно новом государстве.



Первое суверенное государство белорусов - состоявшийся факт

И в этом государстве уже подросло и встало на ноги первое большое поколение граждан, которые родились в независимой стране. Те, кому не нужно объяснять и доказывать ценность самостоятельного и ответственного выбора будущего - своего и своих детей. Кто бы что ни говорил внутри и вовне Беларуси, это здоровое общество с крепким иммунитетом к навязанной идентичности и чужой воле. Сами собой хотим, умеем и готовы управлять. Не с нуля. С опорой на государство, экономику, культуру, традиции и устои, которые по-хозяйски, по крупицам собрали за четверть века. Послушайте, как искренне и эмоционально это прозвучало в пятницу в Овальном зале. Вот так честно и по делу. Отсюда и яркая реакция Овального зала. Кстати, в нем на этот раз были почти 4,5 сотни человек, а благодаря теле- и радиотрансляции, сети Интернет, цитатам и перепостам Послание услышали десятки миллионов. Среди них нашлись и те, кому суверенность белорусской позиции не по нраву.







Послание Президента Беларуси - событие, выходящее за рамки страны, и реакция на некоторые тезисы пришла из самых разных стран

Причем, порой не совсем адекватная, в том числе и из России. Уж сколько раз ставили точки над i в вопросе независимости Беларуси, сколько заверений с востока звучало, что, мол, у нас и мыслей нет, но время от времени возникает болезненная реакция на наши напоминания о том, что Беларусь - это суверенная страна, какие интеграционные процессы мы бы не поддерживали. И вот вчера на субботнике Александр Лукашенко остудил горячие головы. Как тут не вспомнить народную мудрость "на воре и шапка горит". Или на языке молодого поколения лаконичнее - спалились. Но вернемся к главному общественно-политическому диалогу года - Посланию.





Послание - концентрация основных идей, которые власть и общество вырабатывали совместно