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После саммита ЕАЭС лидеры СНГ неформально пообщались в Мариинском театре на "Щелкунчике"

После саммита ЕАЭС состоялась неформальная встреча лидеров СНГ в формате обеда от имени российского президента с продолжением в Мариинском театре на знаменитом "Щелкунчике". Понятно, что за столом переговоров не всегда просто. Жаркие споры "по делу" не должны, и, судя по всему, не отражаются на общей тональности взаимоотношений между государствами и их лидерами. Это хорошо видно на кадрах из театра, которые распространила кремлевская пресс-служба, где лидеры не только неформально провели время, но и пообщались со зрителями.

Определяющую роль во взаимоотношениях между странами играют личные отношения их лидеров. Главы государств постсоветского пространства традиционно и исторически - чуть ближе друг к другу, чем кто-либо еще, лучше понимают проблемы друг друга, поэтому и могут договариваться по самым разным вопросам, каким бы сложным не было их обсуждение.

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