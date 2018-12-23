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Последний "Главный эфир" 2018 года смотрите 30 декабря
Кажется, хоть каждый день можно открывать для себя новые уникальные уголки Беларуси. Да и когда, как не в Год малой родины это делать! Тем более что впереди еще один.
И правда, после такого сюжета понимаешь, что даже зимой можно комфортно и интересно выбраться на природу. Кстати, кажется, самое время рассказать о новогоднем сюрпризе "Главного эфира". Ведь мы тоже в каком-то смысле выбрались?
Не совсем на природу, но, тем не менее… Елка там точно была. Более того - в цветах нашей программы главная елка страны!
Впервые в истории нашей программы выездная студия "Главного эфира" расположилась в самом сердце белорусской столицы - у Октябрьской площади. Запись состоялась накануне вечером, так что, многие минчане и гости уже смогли заглянуть за кулисы праздничного выпуска. А еще, наверняка, смогут и себя увидеть в канун Нового года. Последний эфир 2018-го состоится ровно через неделю. Вас ждет множество приятных сюрпризов! И самое главное - эксклюзивной информации. Ведь к нам в гости заглянули ньюсмейкеры самого высокого уровня. Для начала подогреем интригу для спортивной аудитории. Ведь нас ожидает встреча с главной действующей звездой белорусского футбола - Александром Глебом, который по дороге на съемку немного заблудился, но не потерялся в ответах на вопросы. Как настроиться на битву с "Арсеналом", и можно ли после такого матча вешать бутсы на гвоздь?
А вот министр труда и соцзащиты Ирина Костевич расскажет о самых ожидаемых и популярных цифрах. Речь, конечно, о зарплатах. Но этим не ограничимся. Что еще оказалось в копилке новостей - узнаем через неделю.
Конечно, вспомним все самые яркие события года уходящего! Главный праздник в "Главном эфире" уже совсем скоро!
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