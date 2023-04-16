Посол Беларуси в Венгрии: Выстраивать политику на будущее можно только на принципе добрососедства

О том, что санкции - это путь в никуда - шла речь в Венгрии. Стране, которая гордится своими мостами больше, чем памятниками архитектуры. И вот появился еще один небольшой путепровод по линии Минск-Будапешт. На минувшей неделе большая делегация МИД Беларуси и представителей бизнеса посетили город на Дунае. Министр иностранных дел Сергей Алейник встретился со своим коллегой Петером Сийяртой тет-а-тет.

Но самое важное мероприятие - межправительственная комиссия двух стран по экономике. Проходила она в два этапа - узкий и расширенный состав. Соглашение в области атомной энергетики, контракты в "аграрке", а также один на двоих взгляд на мир в Украине. Что еще было в повестке? Об этом "Главный эфир" поговорил с послом Беларуси в Венгрии Владимиром Улаховичем. Эксклюзив нашей программы прямо сейчас (подробности в видео).