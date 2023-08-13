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Посол о перспективных направлениях сотрудничества Беларуси и Бразилии

Какие перспективные направления попадут в "дорожную карту сотрудничества" Беларуси и Бразилии? Наша общая работа по антисанкционному списку: общие проекты в промышленности, образовании. И как же без классики - поставок знаменитых тракторов "Беларус"! Об этом и не только наш обозреватель Илона Красутская поговорила с послом Бразилии в Беларуси (видео).

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