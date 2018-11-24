3.42 RUB
3.31 USD
3.58 EUR
Пожилым людям столицы предоставили экстренные кнопки помощи
Пока это пилотный проект домашнего патронажа. Его участники - 15 человек, проживающие одни. Повсюду они ходят со специальным кулоном безопасности. Одним нажатием на него можно вызвать оператора кол-центра, который оперативно примет решение о помощи. Проект приурочен к 75-летию освобождения Беларуси.
Марина Муравьева встретилась с участниками проекта. Необычный гаджет от круглосуточного сервиса помощи пожилым людям получили участники социального проекта. Гермаген Кондратович один из них. В свои 93 хотя и живет один, но времени сидеть на месте нет: бывший командир пехотного отделения во время Великой Отечественной и сейчас руководит, но уже ветеранами Советского района. В последнее время, случается, теряет сознание, потому кулон безопасности всегда с ним.
Такой дополнительный оберег вот уже который день подряд постоянный спутник и Валентины Ивановны. Два раза в неделю справляться по хозяйству ей помогает социальный работник. В остальные дни пожилая женщина остается одна. У сына не каждый день получается навещать мать. Прогулки на свежем воздухе обязательны в распорядке дня женщины.
С помощью такого гаджета одним нажатием можно связаться с оператором кол-центра, где оперативно примут решение об экстренной помощи пожилому человеку. Пока такие чипы имеют 15 человек Минска. Все они принимают участие в пилотном проекте дистанционного патронажа.
В формате 24 на 7 оператор кол-центра принимает все сигналы с кулонов.
На этой интерактивной карте видим всех участников эксперимента. Вот, например, наша сегодняшняя героиня Валентина Ивановна. Видим: трекер работает. Последняя активность около минуты назад. Есть координаты GPS и даже заряд батареи кулона.
Кроме этого, можно проследить и маршрут пожилых людей со спутника. На каждого владельца экстренной кнопки заведена специальная карточка с адресом проживания, диагнозом, списком лекарств, которые он принимает, контактная информация детей.
Постепенно такую дополнительную помощь получат все ветераны и участники Великой Отечественной, проживающие в Минске. Сегодня их более 2 тысяч.
Президент
Все
Действие программы семейного капитала в Беларуси продлено до 2029 года - Президент подписал указ
АПК приносит Беларуси миллиарды - что Президент требует для эффективной работы аграрного сектора
Лукашенко подписал указ, отменяющий ограничения на размер пенсии работающим пенсионерам
Люди оценят по делам - какие задачи поставил Президент перед АПК Беларуси на следующую пятилетку
Политика
Все
Общество
Все
В Беларуси усилена поддержка граждан, пролонгировано действие семейного капитала
Храм в честь Саввы Сербского I возводят в многофункциональном комплексе "Минск Мир"
Сирийские парламентарии планируют наблюдать за президентскими выборами в Беларуси
Белорусы смогут внести свои идеи и предложения на новой онлайн-платформе "Народная пятилетка"
В мире
Все
"Скорая" помощь в Польше: поляки записываются к врачу на год вперед
Германия открыла новый военно-морской командный центр НАТО - чем это грозит России
Какой ценой Грузия расплачивается за отказ развязывать войну с Россией
Польский политик назвал неприличным отношение Украины к полякам в вопросе геноцида на Волыни
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов