Пожилым людям столицы предоставили экстренные кнопки помощи

Пока это пилотный проект домашнего патронажа. Его участники - 15 человек, проживающие одни. Повсюду они ходят со специальным кулоном безопасности. Одним нажатием на него можно вызвать оператора кол-центра, который оперативно примет решение о помощи. Проект приурочен к 75-летию освобождения Беларуси.

Марина Муравьева встретилась с участниками проекта. Необычный гаджет от круглосуточного сервиса помощи пожилым людям получили участники социального проекта. Гермаген Кондратович один из них. В свои 93 хотя и живет один, но времени сидеть на месте нет: бывший командир пехотного отделения во время Великой Отечественной и сейчас руководит, но уже ветеранами Советского района. В последнее время, случается, теряет сознание, потому кулон безопасности всегда с ним.

Такой дополнительный оберег вот уже который день подряд постоянный спутник и Валентины Ивановны. Два раза в неделю справляться по хозяйству ей помогает социальный работник. В остальные дни пожилая женщина остается одна. У сына не каждый день получается навещать мать. Прогулки на свежем воздухе обязательны в распорядке дня женщины.

С помощью такого гаджета одним нажатием можно связаться с оператором кол-центра, где оперативно примут решение об экстренной помощи пожилому человеку. Пока такие чипы имеют 15 человек Минска. Все они принимают участие в пилотном проекте дистанционного патронажа.

В формате 24 на 7 оператор кол-центра принимает все сигналы с кулонов.

На этой интерактивной карте видим всех участников эксперимента. Вот, например, наша сегодняшняя героиня Валентина Ивановна. Видим: трекер работает. Последняя активность около минуты назад. Есть координаты GPS и даже заряд батареи кулона.

Кроме этого, можно проследить и маршрут пожилых людей со спутника. На каждого владельца экстренной кнопки заведена специальная карточка с адресом проживания, диагнозом, списком лекарств, которые он принимает, контактная информация детей.