Правительство прогнозирует рост ВВП на уровне 1,8 %

В эти дни наше правительство строит финансовые планы на год следующий. В работе проекты прогноза социально-экономического развития, основных направлений денежно-кредитной политики и бюджета на 2021 год.



Настроены энергично и ведут речь о запуске в Беларуси со следующего года нового инвестиционного цикла. Нынешний год выдался не самым благоприятным для роста экономики. Мы, как и многие страны, оказались под влиянием пандемии. Серьезно штормит мировые рынки, что, конечно, не способствует доходам, продажам и увеличению производства. На таком фоне наши показатели должны были быть куда скромнее, но смогли удержаться.



И при этом, несмотря на внешние факторы, социальные обязательства, взятые государством, будут выполнены. Президент не раз делал акцент на том, как важно не допустить падения экономики. Тем более производственный конвейер не останавливали. В будущий год правительство смотрит весьма оптимистично - рост ВВП прогнозируют на уровне 1,8 %.



Все это станет возможным за счет продвижения экспорта, роста внутреннего спроса, привлечения инвестиций и модернизации предприятий. Чтобы обеспечить движение, не обойтись и без технологичных подходов к производству. В Беларуси в последние годы немало подобных успешных историй: биотехнологическая корпорация, космические разработки и атомная станция. В приоритете новые проекты.



Такое заявление президент сделал, отвечая на вопросы журналистов во время рабочей поездки в Минскую область. Там прозвучало и об итогах аграрного сезона - 2020. Вклад сельчан в экономику и продовольственную безопасность Александр Лукашенко оценил позитивно. "Несмотря на все сложности, это был хороший год для АПК", - отметил президент.

