Президент Александр Лукашенко посетил Болбасово

Есть особый финансовый штрих и у предстоящей недели. Минус один рабочий день за счет красной даты в календаре: будем отмечать 7 Ноября.

После распада Союза страны постсоветского пространства отказались от празднования годовщины Октябрьской революции на госуровне. В Беларуси эту традицию сохранили, заимствовали лучшее - почему нет? Это ведь наша история. Так сложилось, что к этому дню в Беларуси принято делать подарки.

Помните? Как раньше - к этой дате в стране всегда старались приурочить открытие важных и значимых для людей объектов: от социальных до производственных. Своего рода подведение итогов сделанного за год. И 2018 не стал исключением. Неделя ноябрьских подарков стартовала в Витебске. Для некоторых объектов это будут даты появления на свет, а вот для Витебского мехового, по сути, второе рождение.

Открытие обновленного комбината - это рабочие места и серьезная заявка на развитие современного мехового производства в стране. Ведь это единственное предприятие в Беларуси, которое специализируется на переработке большого ассортимента пушнины, овчины и каракулевого сырья.

Завод с историей - начал работать еще более 40 лет назад, но к середине 2000-х комбинат пришел в упадок. Старое оборудование не позволяло конкурировать на рынке модных трендов. Благодаря указу Президента в 2013 Витебский меховой за одну базовую продали компании "Марко", но с железным условием: сделать современное и эффективное производство.

Обновление комбината стало настоящим подарком для региона в первую очередь и в целом - для страны. Ведь так важно было сохранить лучшие белорусские школы, специалистов, развивать технологии. С открытием обновленного комбината подгадали к красному дню в календаре - в лучших традициях ноябрьских праздников.

Открытия предприятия витебские специалисты ждали несколько лет. Теперь комбинат работает по полному производственному циклу. Это касается выделки сырья, пошива, продажи шуб, дубленок и аксессуаров. Президент ознакомился с технологическими процессами на предприятии, пообщался с сотрудниками, интересуясь тонкостями уникального производства.

В целом белорусский кожевенно-обувной холдинг функционирует нормально, в ближайшее время на безубыточную работу после модернизации должен выйти и меховой комбинат. Окупить производство планируют за 7 лет. 300 000 штук овчины и 250 000 шкурок пушнины - столько сырья в год комбинат сможет перерабатывать. По поручению Президента, на контроле правительства должен быть вопрос обеспеченности сырьем. Используют и отечественное, и импортное. Бизнес, который работает на благо людей и страны, всегда может рассчитывать на поддержку государства. Поэтому шла речь о том, чтобы часть кредитных средств, которые выделены белорусской стороне Китаем, направлять не только в масштабные проекты, но и на поддержку толковых частников.

Первые примерки меховых изделий прошли прямо в цехах. Всю линейку обновленного комбината можно было увидеть на модном показе - такой устроили на предприятии. Верхняя одежда из норки, лисы и каракуля, шубы-трансформеры, двусторонние пальто, мужские варианты, шубы с дождевиками… Продукция - на любой вкус! Надо брать!

Последние несколько месяцев этот поселок под Оршей больше напоминал одну большую стройплощадку. В работе было сразу несколько десятков объектов. Сделать Болбасово комфортным и удобным для жизни - поручение Президента и… мечта местных жителей. Работа кипела, ведь, будучи здесь летом, Александр Лукашенко проехал по городку и пообещал побывать на ноябрьские - лично убедиться, что все получилось! Такие поселки - образец, по которому в ближайшее время приведут в порядок все в стране.

Александр Лукашенко проходит центральную улицу пешком. За Главой государства по пятам, казалось, следовал весь городок. Некоторые ребята не отставали ни на шаг! Эти места Президенту хорошо знакомы, ведь сам мальчишкой приезжал сюда за мороженым - ради лакомства ездил за несколько километров на велосипеде. Сегодня местная торговля - это уже десяток магазинов шаговой доступности. Разве что кафе не хватает.

Что сразу бросается в глаза? Заметно подтянули бытовые условия и социалку. Большая перестройка затронула местную школу. Зданию 35 - немало! И хоть ремонт продолжался и всю первую четверть, неудобства не стесняли учеников, родителей, педагогов.

Условия позволяют растить и развивать детей. Например, местный стадион после доработки может стать базой для спортивной школы.

Обновлена Болбасовская участковая больница. Прием здесь ведут врач общей практики, гинеколог, стоматолог, педиатр. Работает физиокабинет. Больница рассчитана на 100 посещений в смену. Есть стационар.

В Болбасове полсотни многоквартирных домов. Почти половину из них отремонтировали, 5 - обновили капитально. Во дворах появились парковочные места. А вдоль дорог - тротуары. Мелочи, которые незаметны, когда они есть, но без которых жизнь превращается в настоящую полосу препятствий.

Свое лицо обрела главная улица поселка. Она носит имя первого дважды Героя Советского Союза Сергея Грицевца. Ас похоронен в Болбасове. Теперь фасады пятиэтажек на улице Грицевца украшают баннеры с портретами пяти летчиков, чья жизнь была связана с Оршанщиной. Это урок памяти в первую очередь для тех, кому самолеты пока снятся, - детей. Правда, они пока больше радуются вот таким ярким современным игровым площадкам.

Центр культурной жизни, как в советские годы - Дом офицеров - сегодня Дом культуры. Кино, кружки, концерты. Под крышей ДК работают 14 творческих коллективов. Самым маленьким артистам 4 года, а признанным мастерам болбасовской сцены уже за 80.

После ремонта репетиционные комнаты сложно узнать. Новая мебель, инструменты, на сцене появился занавес, а в большом зале - зрительские кресла. А это мечта многих поклонников здорового образа жизни - тренажерный зал с современным оборудованием.

Чего ждали больше всего, так это, пожалуй, станцию обезжелезивания. Чистая вода была главной проблемой в поселке. Содержание железа превышало норму в шесть раз. Начали в апреле, строили с нуля. Дорого. Но качество жизни почти четырех тысяч жителей дороже.

О том, как много все эти усилия значат, местные жители скажут лично своему Президенту. Именно со слов благодарности начинают общение обитатели городка. Болбасовцы не ожидали такого пристального внимания к их поселку.

Завершать хорошее дело к ноябрьским праздникам - традиция, от которой Беларусь не отказалась. А обустройство городка - именно такое большое дело для малой родины болбасовцев.

Из крупных производств в Болбасове - Оршанский авиаремонтный. Кормит поселок две трети коллектива - жители бывшего военного городка.

В этих цехах дают вторую жизнь винтокрылым машинам. На Оршанском заводе ремонтируют все виды вертолетов, в том числе и знаменитые летающие танки Ми-24. Неритмичная работа по заказам, дефицит запчастей, закредитованность. Это итог неисполнения прежним инвестором своих обязательств. Летом Глава государства принял решение о переходе авиаремонтного завода в госсобственность. Сегодня у предприятия - четкая программа модернизации и реальные перспективы выхода из турбулентности.

Рядом с заводом идет реконструкция взлетно-посадочной полосы. Состояние было критическое: покрытие изношено, выдержит разве что вертолеты. А ведь задача-то - работать с разными классами воздушных судов, в первую очередь - грузовыми. Как продвигается работа на взлетке, заехал посмотреть Президент.

Поблизости в темпе идет строительство крупного мультимодального промышленно-логистического центра. Белорусский инвестор "Бремино-Групп" рассчитывает завершить здесь проект к 2023 году.

Поэтапное развитие Оршанского региона как крупнейшего промышленно-логистического центра на востоке Беларуси - таким видится будущее этого клочка земли. Но государству неинтересен бизнес ради бизнеса. Важно, что он может дать людям. За любой экономикой всегда нужно видеть человека. В данном случае - это новые рабочие места и новые горизонты в жизни малых городов. Будет работа - будут жить люди.

В этом году поселку Болбасово, бывшему военному городку, исполняется 90 лет! Майор запаса, экс-штурман эскадрильи Иван Рогоулин хорошо помнит еще то время, когда городок и названия-то не имел - лишь порядковый номер 20. В советские годы здесь базировался полк дальней авиации. Сюда на службу он приехал в 23 года. Городок рос на его глазах. Но таких масштабных перемен, как сейчас, не припомнит. С таким подходом и условиями не нужно будет уговаривать молодежь оставаться на своей малой родине.