3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
На неделе Президент встретился с Генеральным секретарем Международной федерации баскетбола
На неделе выяснилось: мировое спортивное сообщество как раз не против, если Беларусь монополизирует права на проведение больших соревнований.
Вот такое авторитетное мнение Патрика Бауманна. Генеральный секретарь Международной федерации баскетбола приехал в Беларусь, чтобы оценить организацию чемпионата мира среди девушек до 17-ти лет, но "программный" разговор с Александром Лукашенко оказался немного сложнее.
Да, на первый план вышли проблемы мирового спорта. Ведь нынешний гость также входит в состав исполкома Международного олимпийского комитета и работает со Всемирным антидопинговым агентством. Стороны сошлись на том, что современному спорту не хватает честности и прозрачности. Белорусы не понаслышке знакомы с произволом, имевшим место на Играх четырехлетия. Достаточно вспомнить греблю и фристайл. Поэтому Александр Лукашенко высказал претензии к Международному олимпийскому комитету, которые как Глава государства и Глава Национального олимпийского комитета собирается озвучить и перед функционерами МОК.
Президент
Все
Лукашенко подписал указ о награждении Александры Пахмутовой орденом Дружбы народов
Подробности насыщенной недели Президента Беларуси в рубрике "Время Первого"
Лукашенко поздравил народную артистку СССР Александру Пахмутову с 95-летием
Александр Лукашенко поздравил Короля Камбоджи Нородома Сихамони с Днем независимости
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов