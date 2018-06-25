Президент Беларуси встретился с Йоханнесом Ханом

В последние годы отношения Беларуси с Евросоюзом развиваются позитивно. Возобновились контакты на высшем уровне. В Минск все чаще приезжают первые лица евроструктур и стран ЕС.

Основа партнерства Беларуси с Евросоюзом - торгово-экономические отношения. Этот тезис Президента Александра Лукашенко стал основным на встрече с комиссаром по европейской политике соседства и переговорам о расширении ЕС Йоханнесом Ханом. Политик прибыл в Минск вместе с коллегой, которая курирует в Евросоюзе вопросы цифровой экономики.

Александр Лукашенко особо подчеркнул: Беларусь всегда была хорошим транзитным окном для Европы, не создавая препятствий для капитала и бизнеса. В ответ ждут того же - большей открытости и желания идти навстречу.