Президент Египта Абдель Фаттах аль-Сиси впервые посетил Беларусь с официальным визитом

Уходящая неделя получилась не только насыщенной многочисленными визитами, но и действительно жаркой. Правда, одного из гостей такой погодой мы ничуть не удивили. Наши +32 Президенту Египта, который посетил Беларусь с официальным визитом, показались довольно комфортными.



Эксперты заговорили о выходе на новый уровень партнерства. А репортеры называли визит историческим! И не только потому, что он первый в дипломатической летописи двусторонних отношений.



Высокого гостя встречали с белорусским радушием и по всем канонам протокола. И в беседе лидеры вскоре ушли от официальных "господин Президент" и "ваше Превосходительство", чаще пользовались обращением "друг", что отлично характеризует отношения Беларуси и Египта.



Товарооборот за последние два года удвоился. Активизировалось создание совместных производств. Осваиваются на африканском рынке промышленники - уже во всю собирают МАЗы, тракторы, погрузчики. Белорусский лидер предлагает переходить и к более глубоким совместным проектам.



Абдель Фаттах аль-Сиси не скрывал, что привез делегацию за белорусским опытом. Интересны технологии в АПК, например, по созданию теплиц и ферм, а также производства продуктов питания. Беларусь готова делиться знаниями и во многих других сферах. Это подтверждено в дорожной карте и пакете международных документов, подписанных после успешных переговоров. За личный вклад в развитие двусторонних отношений Александр Лукашенко вручил главе Египта орден Дружбы народов.



И как улететь из Беларуси без подарков!? В Египет высокий гость привез икру черную - белорусскую! А еще свежую клубнику и хлеб, испеченный по особому президентскому рецепту.