Жарко во всех смыслах сегодня и в полях, где созрел урожай-2020! Экватор эта уборочная перешагнула: прогнозов, каким будет каравай, аграрии уже не опасаются.



Белорусский хлеб - это не просто продукт к столу. Как явление он соединяет работу огромного числа людей, понятие продовольственной безопасности, которая в год пандемии обрела особое значение для многих стран мира. Плюс работа аграриев - это солидная валютная выручка.



Президент лично инспектирует темпы уборочной - традиция, позволяющая держать высокое качества сбора урожая. Накануне Александр Лукашенко отправился в поля хозяйства "Гастелловское" в Минском районе, чьим рекордам урожайности позавидуют не только в нашей стране. 100 центнеров с гектара - таким вкладом в общий каравай здесь не удивить.



По урожайности зерна этот год может стать рекордным. Погода благоволит, но главное - соблюдать технологию и сроки уборочной. Прогноз Президента - зерно колосовых уберут в трехдневный срок, а общий намолот превысит отметку в 10 миллионов тонн.



