Президент на неделе чествовал спортсменов и тренеров, триумфально выступивших на чемпионате Европы в Батуми

Александр Лукашенко высоко оценил работу команды, подчеркнув, что и планку подняли высоко. Во время чаепития в деталях разобрали чемпионат, атмосферу в команде и отбор перспективных спортсменов."Золотого успеха" добились Евгений Тихонцов, Геннадий Лаптев, Дарья Наумова. Континентальный форум в Грузии получился для нас не только триумфальным, но и драматичным. Так, по мнению тренеров, из-за спорных судейских решений команда не досчиталась трех наград. Наиболее вопиющий случай - незасчитанная попытка Андрея Арямнова. Судьи лишили олимпийского чемпиона нового рекорда Беларуси.



Но во время чествования преобладал позитив. Почетное звание "Заслуженный мастер спорта" присвоено Дарье Наумовой. Медаль "За трудовые заслуги" вручили старшему тренеру - преподавателю Республиканского центра олимпийской подготовки "Стайки" Валерию Сизенку. Благодарности Президента объявлены триумфаторам чемпионата - Евгению Тихонцову, Геннадию Лаптеву, а также главному тренеру мужской сборной Беларуси Виктору Шершукову и главному тренеру женской сборной Валентину Короткину. Перед началом встречи для членов национальной команды провели экскурсию по Дворцу Независимости. Спортсмены и тренеры узнали историю появления здания, посетили основные залы. Например, Зеленый, где состоялись известные всему миру переговоры "нормандской четверки". Для яркого фото некоторые даже сели за "стол переговоров". Побывали и в Каминном зале, который уже стал рекордсменом по количеству принятых гостей. За год здесь проходит около 200 мероприятий.



