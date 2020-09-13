Президент на неделе встретился с послом России Дмитрием Мезенцевым

На неделе белорусско-российская тема не ограничилась лишь обстоятельным диалогом с журналистами. Актуальный политический ракурс обсудили на встрече президента с главой российской дипмиссии. Дмитрий Мезенцев получил немало комплиментов за свою работу (а он лишь полтора года в должности) и круг задач на перспективу.



Страны возвращаются к союзной повестке. На старте года мешала пандемия, а теперь нет причин откладывать обсуждения. Главное -соблюсти равноправную основу партнерства. Надо сказать, Минск и Москва в последнее время дефицита в контактах точно не испытывают. И эту динамику важно сохранить, скажет президент. Да и эффект страны уже почувствовали: движение в решении наболевших проблем двусторонней повестки очевидно. Плодотворными в этом контексте были недавние переговоры глав правительств.



Ожидания от личной встречи президентов определенно не меньшие. Визит в Россию запланирован на завтра. Будет повод обсудить и торговые связи (как-никак коронавирус испытал их на прочность). Напомним, в конце сентября Беларусь и Россия проведут совместный форум регионов.



